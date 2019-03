Husum sejrede på Bornholm

Besejrede Rønne fB med 2-0. Mikkel Bo Eriksen blev dobbelt målscorer

Af Jan Løfberg

Husum Boldklubs spillere og trænerteam tog med fanbussen til Bornholm. Når man gør sådan noget, så er det ekstra vigtigt at præstere på banen. Og det gjorde Husum, der vandt den første kamp i forårssæsonen med 2-0 over Rønne fB.

– Da vi kom derover, så varmede fansene op på pub, mens vi tog ud til stadion og forberedte os til kampen og spiste pastasalat, siger Husums træner Lars Halkier.

22 minutter før tid var stillingen 0-0. Bornholmerne havde netop haft en friløber, som Husums målmand Mahir Lisakovic tog sig af. Husum fik øjeblikkeligt sat et modstød ind, hvor Josef Moussa fandt Mikkel Bo Eriksen i dybden, og han scorede sikkert. Det gjorde Mikkel Bo også på en friløber ti minutter senere. Her forsøgte en Rønne-spiller at sparke et frispark op på hånden af en Husum-spiller, og mens de protesterede, fik Husum-spillerne ekspederet bolden op til midterlinjen, hvor Mikkel Bo spurtede afsted. Mikkel Bo ser ud til at have overvundet sine rygproblemer.

– Vi spillede godt, og sejren var fuldt fortjent. Kort før kampstart blev kampen flyttet til opvisningsbanens skandaløse ”græsplæne”. Det var umuligt at spille poleret fodbold. Sejren skulle ”kriges hjem”, og det blev den. Vi sled dem op, siger Halkier.

Gang i fyrværkeriet

Husums supporters fejrede sejren med fyrværkeri og fest: – Og fest var der også i bussen, og her fik spillerne i hvert fald velfortjente sejrsøl, siger træneren, der kunne konstatere, at hans folk på bænken forstærkede holdet, når de kom på banen. Fuldstændig som han havde håbet og troet på.

Fredag aften kl. 18.30 tager Husum imod bundproppen Prespa hjemme i Husumparken: – Men jeg så dem mod topholdet KFUM. Her tabte de med 1-0, men de havde en kæmpe mulighed for at udligne et minut før tid. Hvis vi vil være med i toppen, så er det en sådan kamp, vi skal vinde. Men alle modstandere i KS skal tages seriøst. Det er ikke en walk over, siger Lars Halkier.

Husum halede ikke ind på KFUM og Tårnby FF. Holdet fra Emdrupparken vandt som nævnt 1-0, mens Tårnby FF slog B1903 med 5-0.