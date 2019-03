Hvepsene fik det ene point

Brønshøjs Lars Emil Juul Andersen i en fodboldballet med Frems Benjamin Warlo. Foto: Christian Ove Carlsson.

Med uafgjort 1-1 mod Frem ligger Brønshøj lunt til, inden de sidste tre runder før oprykningsspillet

Af Jan Løfberg

Brønshøj var skade- karantæne- og afbudsramt i lørdagens kamp mod Boldklubben Frem. Derfor var det tilfredsstillende, at klubben alligevel fik det ene point mod Valbyklubben. Kampen i Tingbjerg endte 1-1.

– Kønt var det ikke i dag i mod Frem, hvor begge hold fik det ene point foran 1.252 tilskuere. Det var en kamp, hvor vi aldrig fik spillet til at flyde, og må konstatere, at Frem bare var det bedste hold i dag, skriver Brønshøj Boldklub ved Christian Haslund på klubbens hjemmeside.

Matchvinderen fra Vanløse-kampen Mads Rønne sad over med karantæne for sit røde kort. Jamil Fearrington var stadig ude med en skade, og Simon Richter og Dawda Ngum spillede landskamp for Gambia.

Brønshøj er netop nu placeret på andenpladsen i 2. divisions østkreds kun et enkelt point efter Middelfart. Oprykningsspillet samles af de seks bedste hold fra både øst- og vestkredsen. Der resterer tre runder af grundspillet.

Næste kamp er på udebane mod Skovshoved på lørdag kl. 13.