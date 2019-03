Hvis SU’en ikke slår til

SPONSORERET INDHOLD: Det er ikke alle, som kan få deres SU til at dække hele deres budget. Det er ærgerligt, men det er ikke alle, som kan få det til at hænge sammen på en diæt af pasta med ketchup og udkogte grøntsager i en etværelses lejlighed.

Derfor kan det somme tider være nødvendigt at låne penge til at få hverdagen til at hænge sammen. Det gælder her om at finde den billigste rente, så man ikke går og hober en kæmpe gæld op, når man studerer. Derfor er det en god idé at undersøge de forskellige muligheder for at låne.

Når du skal have et studielån

Man kan roligt gå ud fra, at man nok ikke kommer til at betale det tilbage lige med det samme, og derfor er en lav rente essentiel. Det kan også være, at man betale i små bidder, men derfor er det stadig vigtigt, at man har et billigt lån. Der er ingen grund til, at man skal betale oceaner af penge for at holde sit lån, hvis man kan låne den samme sum penge et andet sted til en billigere rente. Derfor bør man altid sammenligne forskellige lån før man låner.

Når du skal finde det billigste lån

Der er mange muligheder, man kan tage et lån i banken, låne af staten eller noget helt tredje. Hvis man leder efter et lån, som måske ikke skal holdes alt for længe, så kan man også overveje et kviklån. Det vigtigste er bare, at man sammenligner dem mht. deres ÅOP-værdi. Denne værdi er et direkte udtryk for, hvor dyrt lånet er og derfor er det uden tvivl det bedste mål for et billigt lån. Man kan finde nogle lån fra forskellige kilder og derefter kigge på værdierne selv og finde det perfekte lån til ens situation, så man kan få den bedst mulige studietid.