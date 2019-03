Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

FDFere fra FDF Utterslev i Bellahøj Kirke. Foto: Marie K. Holmriis

Man siger at 90 procent af alle danskere lever som de 10 rigeste procent i verden. Så der burde være mulighed for at flertallet af os danskere har overskud til at dele ud af vores overskud med verdens fattige.

Af Asser Skude, sognepræst

Man siger jo også at den, som ikke deler af sin rigdom, er fattig. Selvom det kan lyde meget naivt, så er det min personlige erfaring gennem livet, at jo mere man har og jo mere man deler, jo mere vil man også få igen, af glæde og begejstring fra dem, man deler med.

Folkekirkens Nødhjælp tema er i år, ud over indsamling til verdens fattigste også en indsamling til kamp imod truende klimaforandringer. Folkekirkens Nødhjælp opfordrer enhver til at gøre noget ved sagen og skriver selv sådan her: ”Gå en tur for klimaet. For vores børn. For verdens fattigste. For alt i verden.

I Bellahøj-Utterslev Sogn møder man som indsamler op i Bellahøj Kirke søndag den 10. marts mellem kl. 9.30-12 og får lidt vand og frugt med på ruten. Tag gerne egen vanddunk med, så vi sparer på plastikforbruget. Efter indsamlingen byder kirken på brunch fra 12-13. Der afsluttes med kort andagt fra 13-13.30.

Man kan læse mere om indsamlingen på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside www.noedhjaelp.dk og her kan man også tilmelde sig som indsamler.