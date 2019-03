Ingen aprilsnar

Comedyklubben og vært Frederik Rosgaard får besøg af Torben Chris og Jacob Taarnhøj. Foto: Pressefoto

Men det hele er lidt til grin, når en jysk speedsnakker optræder i Pilegården 1. april

Af Erik Fisker

Mandag 1. april kl. 20-22 får comedyklubben og vært Frederik Rosgaard både besøg af en jysk speedsnakker og en absurd verbalekvilibrist.

Kulturhuset Pilegården og Comedyklubben.dk byder denne aften velkommen til to toptunede komikere. Torben Chris leverer jysk speedsnakkeri, der gerne går langt over stregen. Torben Chris kan servere utrolige kaskader af ord på kort tid og er kendt for at besidde en voldsom energi, der rækker langt ud over scenekanten. Hans comedy er altid i højeste gear og oftest bundet sammen af en rød tråd, hvad enten han harcelerer over forskellene mellem mænd og kvinder eller kaster et satirisk blik på dansk politik.

Jacob Taarnhøj laver et sublimt sceneshow med intelligent humor, som giver stof til eftertanke. Jacob Taarnhøj er en sand verbalekvilibrist, og hans helt unikke fortællestil gør ham til en oplevelse på scenen. Hans comedy består af usædvanligt indlevende iagttagelser tilsat en stædig undren, som får absurditeten i hverdagens gøremål og aktiviteter til at stå klokkeklart frem for tilhørerne – og får os til at knække sammen af grin.

Billetter fås på pilegaarden.kk.dk