Johnny Speich – en af filateliens sværvægtere

Johnny Speich ved to af sine fire medbragte rammer under sit foredrag i Brønshøj Frimærkeklub. Foto: kv

Af Kaare Vissing

Formanden for Brønshøj Frimærkeklub, Merete Pedersen, har i næsten ti år været primus motor for utallige gode foredrag i klubben. Blandt de mange fine filatelister, der har gæstet BF, er der især én, som forbavser med sin enorme viden om en lang række emner – og det er Johnny Speich fra Frederiksberg Frimærke Forening. Og når han en gang om året kommer til Brønshøj, er der dømt ”filatelistisk festdag”!

Johnny Speichs historiske, postale og filatelistiske indsigt i emner som 1. Verdenskrig, Albanien og nu den 28. februar om Kongedømmet Lombardiet-Venetia 1815-1866 har det været en fornøjelse at høre om – ikke mindst fordi han evner begrænsningens kunst.

I dag er Lombardiet og Veneto to af Italiens 20 regioner, beliggende i den rige nordlige del af landet med henholdsvis Milano og Venedig som de bedst kendte byer. ”Klemt inde” mellem de tre stormagter Frankrig, Østrig og Italien har de to områder ført en broget tilværelse gennem godt 2000 år. Af disse valgte Johnny Speich at fortælle om Lombardiets og Venetias historie efter Napoleons fald og Wienerkongressen i 1815, som blandt andet resulterede i oprettelsen af det nævnte kongedømme under Østrigs overhøjhed.

Hvad det rent filatelistiske angår, fokuserede Johnny Speich på perioden 1850-1866. Eksempelvis var møntfoden i det lille kongedømme dengang baseret på sølvværdi (centimer/floriner), mens den i Østrig var baseret på guldværdi (Kreuzer). Dette gav et vist bøvl i den postale kommunikation, og sådan gjaldt det også nogle andre områder – indtil Østrig i 1866 tabte en krig mod Preussen og måtte slippe sit tag i Venedig, som derfor samme år kom med i det i 1861 oprettede italienske kongerige.