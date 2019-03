Jubi-banko i BB

Divisionsklubbens bankospil har eksisteret i to år

Af Jan Løfberg

For to år siden genopstod bankospillet i Brønshøj Boldklub. Det skal selvfølgelig fejres med gratis kagemænd og -koner samt gode præmier, når der er fødselsdagsbanko i Brønshøj Boldklub på torsdag den 7. marts, Ruten 2 i Tingbjerg.

Arrangørerne har igen sørget for rigtig mange præmier, så der igen er sidegevinster til samtlige spil, og ikke kun på pladen fuld – og der er i den grad noget til dem med en sød tand. Efter de 10 spil har vi ikke bare et, men hele to ekstraspil – endda uden, at det koster ekstra.

Hele overskuddet fra bankospillet går til divisionsholdet, og vi ved, at spillerne sætter stor pris på jeres støtte.

Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen. Pladerne kan betales både kontant og med Mobilepay.