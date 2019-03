Klar til start med 11 mål

Brønshøjspillerne fandt nettet i de to sidste træningskampe

Af Jan Løfberg

Først 6-2 over Herlev fra Danmarksserien og derefter 5-0 mod Skovshoved fra 2. division. Umiddelbart virker Brønshøjs spillere klar, når klubben åbner fodboldsæsonen søndag den 10. marts kl. 10.30 på udebane mod Avarta i Espelunden i Rødovre.

I vinterens sidste træningskamp leverede en overbevisende indsats, da divisionsrivalerne fra Skovshoved blev besejret 5-0, og fik dermed et godt afsæt inden sæsonstarten om en uges tid. Alle fem mål faldt efter dødbolde og blev scoret af Anton Holse (to mål), Mads Rønne, Jamil Fearrington og Andreas Lissau.

Kampen var mindre end tre minutter gammel, da Brønshøj fik bragt sig foran. Ude i venstre side stod Ricky Gotland klar til at tage et langt indkast. Indkastet endte ved forreste stolpe, hvor Holse fik headet bolden videre og direkte i kassen. 1-0 til BB.

Seks minutter senere fordoblede Brønshøj føringen. Casper Löween sendte et perfekt hjørnespark ind i feltet. Her steg Gotland til vejrs og fik headet bolden mod bagerste stolpe, hvor Rønne dukkede op og fik prikket bolden i mål. 2-0 til Hvepsene.

Sparkede første gang

Et kvarter inde i kampen blev det også 3-0, igen efter en dødbold. Löween stod igen for et godt slået hjørnespark, som fandt Holses højrefod. Holse sparkede første gang og fik sendt bolden forbi både forsvarsspillere og målmand.

Midtvejs i 1. halvleg var der brug for Kasper Vilforts redningsevner. En Skovshoved-spiller fik afsluttet, men Vilfort var vågen og slog bolden over mål.

En halv time var der spillet, da anfører Jamil Fearrington også ville være med i løjerne. Casper Löween var igen millimeter-præcis med sit hjørnespark, som fandt Jamils pande. Og med et kraftfuldt hovedstød pandede anføreren bolden ind bag en chanceløs Skovshoved-kepper. 4-0.

Der var længere mellem chancerne i 2. halvleg, men stadig med et Brønshøj-hold i kontrol. Skovshoveds farligste og eneste mulighed i 2. halvleg var i halvlegens første minut, men hovedstødet endte langt forbi mål.

I kampens overtid blev det dog til 5-0, og minsandten om det ikke faldt efter endnu en dødbold. En returbold endte hos en helt fri Andreas Lissau, der sikkert kunne gøre det til kampens slutresultat.

Mod Herlev tidligere på ugen scorede Oscar Buch to gange, Oliver Lassen, Casper Löween, Jonas Magnussen og Mads Rønne alle en enkelt gang.