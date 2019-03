Københavneropgør med gang i

I lørdags stod den på lokalbrag mod Vanløse, og på lørdag venter så et nyt brag af en kamp, når det gælder københavneropgøret mod Frem, der kigger forbi Tingbjerg Ground. Der plejer at være godt gang i den blandt tilskuerne for de to hold, hvor der ofte er over 1.000 tilskuere. Og mon ikke også det bliver en fest på lørdag. Samtidig lover vejrudsigterne blæst men også sol og tørvejr.

Af Christian Haslund

Hvepsene skal revanchere 0-2 nederlaget ude mod Frem tidligere på sæsonen. Her var Frem bare bedre, og tog da også fortjent sejren. Det var samtidig en kamp, hvor Brønshøj også mistede Oskar Tranberg pga. en slem skade.

Men på lørdag er kampen på Tingbjerg Ground foran Danmarks Smukkeste, så det er næsten 12 mod 11. Og selvom man som regel ikke skal lægge for meget i træningskampene, så kan Michael Winter og resten af staben kigge tilbage på vinterens træningskamp mod Frem. Her var man i fuld kontrol og vandt en sikker 4-2 sejr. Både Brønshøj og Frem sejrede i weekenden og kæmper med om en top 6-placering. Her kan hvepsene med en sejr stort set sikre sig en plads i oprykningsspillet, mens Frem stadig kæmper mod en lang række hold.

Det bliver også spændende at se, hvordan banen ser ud på lørdag. Den fik en hård medfart i kampen mod Vanløse, men der er stor tiltro til, at folkene, der passer banen, får den i god stand. Og ellers, så er spillerne klar til at krige alle 90 minutter og sikre de tre point.

Men der er brug for hjælp fra Danmark Smukkeste – også kendt som Brønshøj-fansene – så kom ud til Tingbjerg Ground på lørdag og vær med til at skabe en fantastisk stemning. Og du behøver slet ikke tænke på aftensmaden, da du kan købe både pølser og flæskestegssandwich og selvfølgelig også noget at skylle det ned med. Så håber vi ses.

Men har du ikke mulighed for at komme ud og se kampen live, så kan du heldigvis følger med på enten Twitter eller se livestreaming af kampen på Mycujoo.tv. Men vi håber da, at vi ses.

Derudover ønsker vi Frems spillere og supportere velkommen til en forhåbentlig god og velspillet kamp.