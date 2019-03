Korsagers Skoles 3. klasser laver udstilling på Den Frie

Skolens 3. klasser samarbejdet med kunstneren Søren Thilo Funder og de udstiller deres værker på Den Frie på Østerbro

Af Erik Fisker

Der er fernisering på udstillingen Glass Interface – børn hacker kunsten onsdag den 13. marts, kl. 16-17.30, hvor kunstner og børn præsenterer deres værker og ikke mindst fortæller om processen.

Efter tre uger med 12 workshops med 75 elever fra 3. klasse på Korsager Skole er alt klart til den store fernisering. Det sker på Oslo Plads, hvor Den Frie lægger hus til udstillingen.

Sammen med kunstneren Søren Thilo Funder har børn fra alle 3. klasser fra Korsager Skole skabt en videoinstallation om skærme og vores forhold til digitale devices som computere og mobiltelefoner. En glasvæg danner omdrejningspunktet for videoinstallationen og fungerer som en skærm og barriere i rummet, hvor børnene fra Korsager gennem forskellige øvelser performer og tester, hvordan information/input gennem berøring af skærme går fra bruger til computer og tilbage.

Værker i smukke rammer

Som del af installationen indgår også en video af Søren Thilo Funder som, i linje med projektets fokus, med en iPhone har dokumenteret øvelserne og de billeder, børnene har skabt på væggen. På den ene side af glasvæggen var der brugere, på den anden var der computere – og det var børn. Computeren skulle gøre det samme som brugeren, så når brugeren lavede en tegning skulle computeren gøre det samme. Vi bruger skærme rigtigt meget nu.

– Vi gamer meget i vores alder. Og kommer også til at bruge skærme rigtigt meget senere i livet, udtaler eleverne fra Korsager Skole.

Med børnenes fysiske interaktion med skærme har Søren Thilo Funder skabt et konkret, legende og kreativt grundlag for at forstå, hvordan digitale devices fungerer og bearbejder information.

Udstillingen peger samtidig på den blanding af utryghed og tillid, der præger brugen af digitale medier. Og på hvordan tilliden til at man får et relevant svar tilbage, når man lægger et input op via et i grunden uigennemsigtigt device, også kobles til et ansvar.

Åben Skole – anderledes skole

Hele projektet som er en del af Åben Skole og et større projekt i hele København med navnet IMAGINARIUM. Her har elever på andre skoler både skabt kunst, og også arbejdet med at formidle den.

– Det har været en rigtig spændende proces – både at arbejde med kunst på en helt anden og intens måde og samtidig være med til at formidle det hele, udtaler Thomas Krogh, som er lærer på Korsager Skole.

– Måden med kunsten og muligheden for at arbejde med billedkunst ved at tegne på glas og store facader samtidig med at komme i hovedet på en kunstner er noget større, end det vi ellers kan i folkeskolen. Vi har talt om at nogle af elevernes værker kan komme op på en af de lokale cafeer efterfølgende, som en videreførelse af udstillingen, slutter Thomas Krogh.