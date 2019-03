Lær IT i dit eget tempo

T.v. koordinator i IT-klubben på Husum Bibliotek, Torben Larsen i gang med at hjælpe tre brugere. Foto: Privat.

Husum Bibliotek har IT-café to gange om ugen

Af Jan Løfberg

– Uha, internet, netbank, Nem-ID, e-mails og computere. Nej, jeg orker det ikke!!

Sådan har flere danskere det. Særligt nogle fra den ældre generation, men også yngre ikke- etniske danskere.

Men bare rolig. Der er hjælp at hente.

To gange om ugen inviterer Husum Bibliotek til IT-café. Mandage foregår det kl. 10.30 til 13 og torsdage fra kl. 14-16.30. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

I cafeen er der erfarne frivillige som kan hjælpe dig. Du får stillet en computer til rådighed, men du er også velkommen til at tage din egen bærbare med.

Hjælp – ikke undervisning

Koordinator for IT-cafeen, Torben Larsen har arbejdet som frivillig i ca. 5 år. Før han gik på pension, arbejdede han i TDC med bl.a. netværk. Han fortæller, at der som regel er 2-5 brugere pr. gang, hvoraf flere er faste brugere, som kommer hver gang. De er i alt 4, der arbejder som frivillige. I dag er de to på arbejde, da der gerne skal være flere til 1-1 rådgivningen.

– Vi underviser ikke som sådan i IT, men sætter folk i gang, der hvor de er gået i stå med forskellige digitale problemer som f.eks. homebanking, Nem-ID eller andet de skal bruge til at kommunikere med det offentlige. Vi udgør den stabilitet, hvor man altid kan komme og få hjælp, når man nu engang ikke tilhører årgangen af de ”digitalt indfødte”. Teamet omkring IT-caféen er rustet med en meget stor tålmodighed, og vi tager meget små skridt ad gangen, så folk ikke føler sig hægtet af. Vi hjælper f.eks. flere ældre, der har haft besøg af børnebørnene, der har lavet rod på deres telefon eller pc, så skal de lige have hjælp til at få orden i opsætningerne igen, griner Torben.

Aldersspændet blandt brugerne er stort, de etniske danske brugere er typisk + 60 og de ikke-etniske sidst i tyverne. Og interessen for de nye sociale medier aftager ikke med alderen: – En af vores faste brugere er 86 og blogger om Einstein, siger Torben Larsen.

Mange medbringer deres egne bærbare PC – og det kan være en fordel, på den måde at få det ind i fingrene på en maskine, man kender, forklarer Torben.

Men ellers er der PCer, man frit kan låne. Mange brugere vil også gerne lære lidt mere om IT sikkerhed, som f.eks., at installere virusprogrammer osv.

Marianne Hansen har været frivillig i 4 år og kom fra jobs hos bl.a. politiet og hos Novo Nordisk, hvor hun har arbejdet med tekniske systemer og taget mange EDB-kurser.

– Det, der driver mig, er, at vi er et hyggeligt team af frivillige og brugere. Det er interessant at kunne hjælpe andre og selv løbende lære nye ting, det holder hjernen ung. Jeg synes, at alt for mange ældre bliver ladt i stikken, da udviklingen med den digitale selvbetjening f.eks. på borger.dk er gået stærk. Og så er det jo godt at de helt gratis og anonymt kan komme til os og få hjælp til alle mulige små og større digitale udfordringer fra hverdagen.

IT-café

Hver mandag kl. 10.30 – 13 og torsdag kl. 14.00-16.30 er der IT-café på Husum Bibliotek.

På IT-Cafeén kan man i sit eget tempo lære om internettet, e-mail, tekstbehandling, billedbehandling m.v.

På værkstedet er der erfarne frivillige til at hjælpe. Du får en pc stillet til rådighed eller kan tage din egen bærbare med. Det er gratis at være med og alle er velkomne.