Lektiehjælp for alle skolebørn på Husum Bibliotek

Koordinator for Lektiecafeen, Per Hansen hjælper Ilyas. Alle er velkomne og man skal ikke tilmelde sig. Bare mød op til Lektiecaféen på Husum Bibliotek tirsdag og onsdag kl. 16-18. Foto: Privat

Dygtige lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp tilbyder at hjælpe med lektierne uanset klassetrin. Børnene kan møde op på lektiecafeen tirsdag og onsdag eftermiddag

Af Jan Løfberg

To gange om ugen fyldes rummene op på Husum Bibliotek af børn, der gerne vil have hjælp til lektierne.

Per Hansen har været koordinator for lektiehjælpen i tre år og har en baggrund i HD-regnskab. De fleste af de frivillige er ikke skolelærere, men vi har nogle lærerstuderende, der får en god erfaring at tage med videre.

Lektiehjælpen er så stor en succes, at cafeen nu søger flere frivillige til at hjælpe med i cafeen tirsdag og/eller onsdag fra kl. 16-18. Oprindeligt startede projektet op med 4-5 frivillige og ca. 10 børn. Nu er der ca. 50 børn igennem lektiecafeen om ugen og 14 frivillige, hvoraf de skiftes til at være ca. 7-8 på til at hjælpe børnene pr. gang. Og der er et stort behov.

Det er primært dansk og matematik, som børnene gerne vil have hjælp til.

– Jeg troede oprindeligt, at vores projekt ville blive udfordret af den nye skolereforms lektiehjælp, men det blev overhovedet ikke tilfældet. I skolens lektiehjælp er der måske to lærere til 25 børn. Her er der er mere tid til at hjælpe den enkelte. Og måske er det, der tiltaler børnene også, at de kommer ud i et helt andet miljø uden for skolens rammer, siger Per Hansen.

Han kender ikke meget til problemer med disciplin, da børnene kommer af egen fri vilje.

I løbet af de tre år har der kun været ét tilfælde, hvor de frivillige måtte ”kaste håndklædet i ringen” og bede en elev om ikke at komme fremover, fordi vedkommende forstyrrede de andre alt for meget.

Forældreopbakning

Der er masser af ros fra forældrene til projektet. Ofte møder de op sammen med børnene og benytter lejligheden til også at få talt med andre forældre, de to store grupper af børn er fra Somalia og Pakistan, og alle mødrene kender hinanden.

Ud over at løse problemer med lektier, er der også god plads til udflugter, som også er meget populære. 2-3 gange om året tager 60 børn, forældre og frivillige på de meget populære ture. De har været på Eventyrfabrikkens Legeland i Skovlunde, på Lego Legeland i Bellacentret, på Bakken og til X-jump på trampolin. I år går turen til Tivoli.

Vil du hjælpe med?

Hvis du har lyst til at blive frivillig, så kontakt Lektiecaféen på Husum Bibliotek. Kontakt Per Hansen fra Lektiecafèen: phdomsjo@gmail.com