Lokal maler udstiller på Husum Bibliotek

Et eksempel på Bodil Blankholms farverige stil. Foto: Privat.

Man kan se Bodil Blankholms malerier de kommende måneder

Af Jan Løfberg

Fra den 1. marts til 30. april kan gæsterne på Husum Bibliotek se den lokale maler Bodil Blankholms malerier. I 2010 gik hun på pension, og det gav hende lyst til at male. Hun er medlem af Kunstnerklubben2700 i Energicenter Voldparken, hvor hun får god inspiration i fællesskabet. Hun har tidligere haft en soloudstilling i Kaffeklatten på Frederikssundsvej i 2017. Den gav hende lyst til at fortsætte sin varierede malevej.

– Min mand døde i november 2018, og det gav et stop for lysten til at male, siger Bodil Blankholm. Derfor er de fleste værker, der udstilles på biblioteket malet i 2017/2018:

– Jeg er så småt i gang igen, og håber det hjælper mig igennem mit tab. Jeg planlægger at skifte lidt ud i malerierne her på biblioteket, efterhånden som jeg får gang i maleriet.

Flere malerier kan ses på hjemmesiden www.kunstnerklubben2700.dk.