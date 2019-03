Lokal markering af lyrik og digtning

Verdens Poesidag er en FN-dag, indstiftet af UNESCO, og markeret hvert år siden 1999

Af Erik Fisker

En gruppe borgere i Brønshøj har i samarbejde med bibliotekerne i bydelen og med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg planlagt en mindre event og fejring af Verdens Poesidag den 21. marts.

– Baggrunden er fokus på poesiens specielle indflydelse på os som individer. Når vi hører en digtoplæsning, minder det os ofte om, at vi alle deler samme skæbne her i livet, fortæller Søren Cloos fra Lyrikgruppen ved Brønshøj Bibliotek.

– Digtning og mundtlig overlevering har været brugt til at formidle centrale værdier i forskellige kulturer gennem generationer. Det er også vigtig at præsentere at poesi og digte som en tidssvarende kunstform, som den dag i dag binder folk og kultur sammen, fortsætter Søren Cloos.

Blandt de planlagte aktiviteter i bydelen er bl.a. oplæsninger på de lokale biblioteker og udstilling af et udvalg af lyrik ved ”pop-up udstilling”. Endvidere oplæsning og markering i byrummene/naturen fx Mosen, torvet og på cafeerne.

I Kulturhuset ”Brønshøj Vandtårn” præsenteres om aftenen kl. 19.30 en opførelse af Inger Christensens ”Alfabet” af teatergruppen Ordblindt. Pris 50 kr.

Skrives der på dagen særlige digte, vil disse muligvis blive publiceret i Brønshøj-Husum Avis.