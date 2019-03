Der er tradition for, at afgåede borgmestre portrætteres

Af Erik Fisker

Der er tradition for, at afgåede borgmestre portrætteres – en tradition der går helt tilbage til 1600-tallet. Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har derfor behandlet en indstilling om, at bevilge 90.000 kr. til et maleri af den tidligere borgmester Morten Kabell.

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti foreslog, at der i stedet blev anvendt 5.000 kr. til et fotografi. Det var dog kun ham selv og Liberal Alliance, der foretrak et foto. Nu kommer sagen i Borgerrepræsentationen.