Musik og fællesskab siden 2014

Spire- og Børnekor sammen med korleder Christina Schimmell Rindorf. Foto: Mette Lilly Nielsen

Husum & Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor fylder 5 år

Af Erik Fisker

Hver uge summer Husum og Husumvold Kirker af børn, der synger. Siden 2014 har kirkerne sammen opbygget to fælles børnekor med korleder Christina Schimmell Rindorf ved roret: Et Spirekor for børn i 0.-1. klasse og et Børnekor for børn i 2.-5. klasse.

– Det er dejligt at synge sammen med sine venner – både venner fra skolen og nye venner, man lærer at kende til kor, siger Alma Risted Thordal Nielsen, der går i 4. klasse og har sunget med siden korenes start.

Benjamin Frej Skovgaard Thisted, der også går i 4. klasse og har sunget i koret siden begyndelsen, er enig med hende: – Der er mange gode ting ved at synge i koret; man får gode venner, og vi får lov til at deltage i sjove og spændende ting – f.eks. at synge med Sigurd Barrett – og så har vi en god korleder, siger Benjamin.

Et musikalsk fundament

Korene optræder ved forskellige lejligheder i kirkerne, men også ved arrangementer uden for Husum og Husumvold Kirker. Bl.a. sang Børnekoret sammen med Ansgar- og Brønshøj Kirkers børnekor med Sigurd Barrett og Eskild Dohn, da salmebogens 450-års-fødselsdag blev fejret i oktober sidste år i Bellahøj Kirke. Og både Spire- og Børnekor har de sidste to år sunget ved juletræstændingen i Husum Bypark. Den første rigtige koncert var 2. påskedag 2014 i Husumvold Kirke, og det er siden blevet en tradition, at korene synger ved kirkernes fælles gudstjeneste 2. påskedag.

Det koster ikke noget at være med i korene, og der er ingen optagelsesprøve, og korene optager løbende nye medlemmer. Børnene lærer at bruge kroppen og stemmen til at skabe musik, de lærer klang, tekst og noder, og de lærer at bruge stemmen rigtigt.

I korene synges både rytmiske og klassiske sange og salmer. Korbørnene får et musikalsk fundament, som de kan bringe med videre i livet.

Reception den 23. marts

Blandt de sangglade børn har flere ligesom Alma og Benjamin været med næsten fra starten – en enkelt pige lige fra den allerførste korprøve i børnehavekoret. Hun fulgte siden med over i Spirekoret, da det blev oprettet i 2014 og synger i dag i Børnekoret, der startede det følgende år.

Husum og Husumvold Kirkers korskole udvikles og vokser fortsat. Og i kirkerne glæder man sig til sammen med Christina at tage hul på en ny epoke, når et nyt juniorkor for de, der vokser ud af Børnekoret, begynder efter sommerferien.

Børnekorenes 5-års-jubilæum fejres ved en reception lørdag den 23. marts i Husum Kirke. Receptionen ligger i forlængelse af koncerten kl. 15, der sætter punktum for dette års Korenes Dag, som er Husum Kirkes kordag for egne voksenkor og Husum & Husumvold Kirkers Spire- & Børnekor. Tilmelding til Spire- & Børnekorene på www.husumvoldkirke.dk eller www.husumkirke.dk