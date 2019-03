Musiktilbud til børn i København skal forbedres

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at foretage en høring om modeller for bedre musiktilbud til børn

Af Erik Fisker

Der skal være flere møder mellem børn og musik i København. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sidste uge at afholde en intern høring, der skal inspirere det videre politiske arbejde på området.

Forslaget var stillet af Alternativet og SF, herunder kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å), der glæder sig over muligheden for at styrke området:

– Det er min ambition, at alle børn i København skal have et musiktilbud. Kulturen er ikke alene vigtig for børns generelle trivsel og udvikling, men også for deres læring, dannelse og motivation. Derfor er jeg glad for den politiske opbakning, dette medlemsforslag har fået, for det signalerer politisk enighed om, at vi i København skal stå stærkere i vores musiktilbud til børn, siger borgmesteren.

Københavns Kommunes Musikskole er i sammenligning med de fem andre største byer i Danmark den relativt mindste målt på kommunalt tilskud og antal elever. Andre aktører på området peger derudover på udfordringer med at få stillet egnede lokaler til rådighed

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Maria Frej fra SF, ser også frem til, at musikken kommer til spille en mere markant rolle for børnene i København:

– Flere møder mellem børn og musik har længe været en mærkesag for SF. Vi ønsker ganske enkelt at kunne garantere, at alle børn i byen kontinuerligt møder musiktilbud som supplement til folkeskolens almindelige musikundervisning. Og heldigvis er byen fuld af aktører, der kan levere varen – herunder kommunens egen musikskole. Nu gælder det bare om at blive klogere gennem at høre om andres erfaringer og derefter finde den rette model til København, siger Maria Frey.