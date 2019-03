Navnet blev Brønshøj Sognehus

Foto: ef

Af Erik Fisker

Der indkom 109 forslag i konkurrencen om et navn til Brønshøj Kirkes nye bygning på Brønshøj Kirkevej ud mod Brønshøj Torv, og vindernavnet blev Brønshøj Sognehus. Der bliver tale om en markant ændring af den nordlige del af torvet, hvor en del af haven ved præstegården og forretningen ”Blomsterhytten” har måttet lade livet til bygningen, som blandt andet skal rumme kontorer og mødelokaler.

-Jeg er glad for, at vi nu har et navn til vores nye bygning, og at vi ikke bare uden videre har genbrugt navnet fra det gamle sognecenter, siger Kirsten Lund Larsen, der er for næstformand i menighedsrådet og formand for det udvalg, der planlægger sognehusets åbning, som finder sted søndag den 31. marts.

– Navnet siger det, huset er, nemlig et hus for alle i sognet. Det er et vigtigt signal at sende, for dermed ved alle i sognet, at de er velkomne til at deltage i arrangementerne, siger Stig Fog, der vandt konkurrencen.