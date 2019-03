Efter længere tids pres har trafikselskabet Movia nu valgt at genindføre rute- og køreplaner.

Af Erik Fisker

Efter længere tids pres har trafikselskabet Movia nu valgt at genindføre rute- og køreplaner.

På et møde i sidste uge i Movias bestyrelse blev det besluttet, at trafikselskabet skal genindføre ruteplanerne ved busstoppestederne. Det sker efter længere tids kraftig kritik både politikere og buspassagerer, hvor det især for lidt ældre borgere har været problematisk, at man først skulle på internettet for at se ruteplanerne.