Nu skal der svedes i Stadion

I lørdags vandt Stadion 35-19 over Korsør (i overtrækstrøjer). Kasper Møller, Simon Lindholdt (nr. 13) og Alexander Ege har sat forsvaret op. Foto: Christian Ove Carlsson.

IF Stadions 2. divisionshold skal træne flere gange og flere timer

Af Jan Løfberg

Man skal træne mere, hvis man vil være med. Og Stadion vil være med. Som IF Stadions træner for 2. divisionsholdet for herrerne Thomas Schou har forklaret Brønshøj-Husum Avis, så har man i denne sæson måttet konstatere, at klubber – som man på papiret følte sig bedre end – er løbet fra klubben i Husum.

Derfor er Stadion i år ikke med i kampen om oprykning til 1. division. Forklaringen er, at klubber som Roskilde og Næstved/Herlufsholm simpelt hen træner flere gange om ugen. De to ugentlige træningsaftener er ikke nok for Stadion.

I denne uge offentliggjorde Stadion på sin hjemmeside en ny satsning. Formand Allan Juhl Jensen skriver blandt andet: – IF Stadion har gennem de seneste sæsoner været en fast bestanddel af toppen i 2. division og været mere end tæt på at sikre sig selv oprykning til 1. division. I indeværende sæson indfrier IF Stadion dog ikke målsætningen om en placering i top 2, hvilket nu leder til markante ændringer i forhold til det sportslige set-up og rammerne omkring klubbens bedste hold.

Når sæsonen 2019/2020 starter op med træning allerede i april, vil det være med et nyt koncept, hvor træningen ikke kun løftes til tre gange om ugen, men også antallet af timer, hvor der skal ”svedes” stiger markant. Dette for at sikre den rette udvikling, samt en ambition om at bytte de sekundære placeringer ud, med en oprykning til 1. division.

Der skal tages fat

IF Stadion cheftræner Thomas Schou siger: – I indeværende sæson, har vi måttet konstatere, at flere af vore konkurrenter i toppen af 2. division i den grad har formået at rykke sig markant mere positivt, end det har været tilfældet for os selv. FIF har arbejdet stenhårdt, og ingen tvivl om, at hold som Næstved og især Roskilde med 3-4 træningspas hver uge, har rykket sig langt mere, end vi har selv har.

Tillige må vi konstatere, at kravene til bl.a. træning og forberedelse for at være med på 1. divisionsniveau er steget og hvis det er vores ambitionen på sigt, så må vi følge med. Det gode ved processen er, at det har været flere af spillerne på vores nuværende hold, som selv har observeret dette og har bedt om vi skal træne mere. Vi glæder os alle til at tage fat.

I bestræbelserne på at realisere de sportslige mål præsenterer Stadion en Torben Andersen som assistenttræner. Han har i de foregående sæsoner har haft en stor andel i udviklingen i Næstved og FIF. Torben er kendt for sin ihærdighed og håndboldfagligt rangerer han højt og trives med detaljen i træning og kamp.

Den nuværende assistenttræner Kurt Haugenæs vil stadig vil være tilknyttet Stadion, men han har ikke kunnet afse den fornødne tid til det nye set-up i rollen som assistenttræner.

Profiler Casper Wager, Simon Lindholdt, Michael Jensen, Dennis Vestergaard Larsen og Magnus Djuurhus er på plads frem mod den kommende sæson. Tillige fører IF Stadions 2. hold netop nu kvalifikationsrækken, og det har stor prioritet, at oprykningen til 3. division sikres. Dette i bestræbelserne på at kunne have en hverdag med et 2- og 3. divisionshold, som med sikkerhed også, vil være med til at rykke intensiteten og konkurrencesituationen i hverdagen i IF Stadion.

I lørdags hentede Stadion en ny sejr i 2. division. Korsør blev besejret med 35-19. En god optakt til pokalkampen i 5. runde mod Otterup fra 1. division. Kampen spilles kl. 20 onsdag den 6. marts i EnergiCenter Voldparken Hallen.