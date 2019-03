Oprørske oldemødre i Voldparken

Caféen på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, viser filmen ”Shirley & Hinda – oprørske oldemødre”, tirsdag den 12. marts, kl. 19

Af Erik Fisker

Caféen på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, viser filmen ”Shirley & Hinda – oprørske oldemødre”, tirsdag den 12. marts, kl. 19. Til at præsentere filmen kommer Dorrit og Birgitte fra Bedsteforældrenes Klimaaktion og holder oplæg.

Filmen handler om Shirley og Hinda, der er vokset op i skyggen af den store depression, som ramte verden i 1929. Nu oplever de endnu engang, hvordan USA er i dyb krise. Når de kører rundt på deres el-scootere, kører de gennem lejre, hvor arbejdsløse prøver at skærme sig mod kulden i billige telte. På hylderne i supermarkedet er varerne fremstillet i Kina på fabrikker, der driver rovdrift på naturen. Imens gentager politikerne og økonomerne deres mantra om, at verden igen vil blive et bedre sted, når bare vi forbruger mere, så økonomien igen kan vokse.

Men de to damer har set for meget til at lade sig narre. Hvad skal der blive af Shirley og Hindas mange oldebørn, hvis de voksne overlader ansvaret til folk, der kun plejer deres egne interesser?

Arrangementet er gratis. Caféen åbner allerede kl. 16.30.