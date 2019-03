Poesidag på torsdag

Verdens Poesidag fejres også i Brønshøj-Husum

Af Erik Fisker

Lyrikgruppen ved Brønshøj Bibliotek vil sammen med biblioteket sætte fokus på den lyriske genre og dens muligheder på en sjov og særlig måde.

Dagen starter med oplæsning på Brønshøj Bibliotek, hvor nogle af lyrikgruppen medlemmer læser et par digte op i dagens anledning i forbindelse med bibliotekets egen oplæsningsaktivitet.

– Efterfølgende opstilles et ”on-going poetry” bord og maskine på torvet, hvor alle der har lyst kan skrive et par vers /verslinjer på skrivemaskinen – gerne med reference til bydelen. Senere bliver der også oplæsning ved mosen – forsøget her er at byde ind – i naturen – med nogle digte af den irske digter Seamus Heaney, som har et særligt forhold til moser, fortæller Søren Cloos fra Lyrikgruppen.

– Er man på en gå-tur mosen rundt kan man få et digt med på vejen i en lille pause, og eftermiddagen byder også på recitation/oplæsning på nogle afgange med 5C fra Bellahøj til Husum og retur, tilføjer Søren Cloos.

Poesidagen afsluttes med et arrangement i Brønshøj Vandtårn, hvor teater ORDBLINDT opfører Inger Christensen ALFABET kl. 19.30. Billetter kr.50 på Billetto.dk

– Vi håber det lykkes at markere poesidagen på en inspirerende måde, som gør det muligt at følge dagen op. Hvis man er interesseret i lyrik og ønsker at være med i en læsegruppe, så kan man henvende sig på Brønshøj Bibliotek, slutter Søren Cloos.

Poesidag den 21. marts

10.00 Oplæsning på Brønshøj Bibliotek.

12.00 ”Giv et vers til din bydel” Brønshøj Torv starter.

13.00 Oplæsning Brønshøj Bistro.

14.00 Oplæsning i bus 5.C – forskellige afgange.

16.00 Oplæsning ved mosen/ Brønshøj Kirkevej.

19.30 ”Alfabet” – Inger Christensen opført af teater

”ORDBLINDT” med musikledsagelse i Brønshøj Vandtårn.

Send et digt

Brønshøj-Husum Avis modtager gerne digte fra Poesidagen – og bringer de bedste. Mail til red@bha.dk.