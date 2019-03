Politisk forespørgsel om metro til Brønshøj

Illustration af den kommende metrostation på Frederiksberg Allé - måske kommer samme syn til Brønshøj Torv. Foto: Illustration: Metroselskabet/Cenario

På torsdag skal Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus behandle en forespørgsel fra Det Konservative Folkeparti til overborgmesteren

Af Erik Fisker

– Vi konservative ønsker en Metro til Brønshøj, og vi ønsker en hurtig beslutning, idet kommunen aktuelt har en likviditet på 12 mia. kr., så derfor skal beslutningen tages, mens der er penge, og inden kommuneplanen for de kommende fire år skal vedtages efter sommerferien, siger De Konservatives politiske leder i København, Jakob Næsager.

De Konservative ønsker overborgmesteren gør rede for blandt andet disse spørgsmål:

• Hvilke fordele vil det have at etablere en Metro til Brønshøj fremfor at forsyne bydelen med en anden form for kollektive transportmidler?

• Hvor hurtigt kan en Metro med linjeføringen fra Hovedbanegården, via Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Bellahøj og videre til Brønshøj realiseres?

• Hvor mange daglige passagerer kan Metrolinjen forventes at få, og dermed hvor mange borgere vil få glæde af Metrolinjen hver dag?

• Hvad skal det til for at påbegynde en Metrolinje via Rigshospitalet, Bispebjerg og Bellahøj til Brønshøj?

– For at København kan fungere i hverdagen, vil det være godt, at man kan komme hvor som helst i København med kollektiv transport på maksimalt en halv time. Med Citymetroringen og Metro til både Nordhavn og Sydhavn kan man komme til stort set alle bydele med Metro – bortset fra Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj-Husum. Med en Metro til Brønshøj kan stort set alle bydele i København blive betjent af Metro, siger Jakob Næsager. Med en Metro under jorden til Brønshøj vil der blive frigjort megen plads over jorden fra busser m.v. Den plads kan bruges til andre formål til glæde for lokalområdet, fremkommeligheden og til glæde for miljøet, slutter han.