Rådgivning om køn og krop

Unge mellem 13 og 24 tilbydes gratis og anonym rådgivning i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Hver torsdag mellem kl. 15 og 17 er døren åben for projektet ”Køn og Krop” i T-huset, Langhusvej 89. Her tilbyder jordemoder Gabriela Rehfeld og socialfaglig medarbejder Benedikte Haavardsholm råd og vejledning til de unge om det, der vedrører kønnet og kroppen. Det kan handle om blandt andet seksualitet, prævention, relationer, følelser, vægt eller noget helt andet, der optager de unge.

– I rådgivningen kan man som ung søge svar på medicinske, psykiske såvel som sociale spørgsmål. Ingen spørgsmål eller problematikker er for store eller for små, uvigtige, mærkelige eller forkerte. For os er det vigtigt at møde den unge med respekt, ligeværdighed og åbenhed uanset, hvorfor den enkelte kommer, siger Gabriela og Benedikte.

For at komme i kontakt med de unge, er der skabt kontakt til blandt andet Tingbjerg Skole og de lokale boligforeninger samt oprettet en side på facebook (Køn og Krop, anonym rådgivning – Tingbjerg) og lavet opslag i området.

Man kan møde uanmeldt op i Rådgivningen hver torsdag kl.15-17 eller sende en sms i hverdagen på mobilnummer 20914770.