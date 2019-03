Rødt kort blev kostbart til sidst

Dommer Frida Mia Klarlund Nielsen giver direkte rødt til Brønshøjs debutant i målet, Oliver Korch. Foto: Brønshøj Boldklub.

Dramatisk forårspremiere i Rødovre, hvor Brønshøj blev snydt for alle tre point til allersidst

Af Christian Haslund

Det gik ikke stille af sig i søndagens formiddagskamp ude mod Avarta, der endte 2-2. Den stod på straffespark, skadet anfører, rødt kort til målmanden, fire mål, en ny målmand med kun et øje og fire debutanter for Hvepsene.

Brønshøj lagde pres på Avarta fra start, og det gav flere gode muligheder. Jamil Fearrington havde to forsøg. I det første blev bolden ramt helt skævt, mens Avartas keeper Morten Bank stod i vejen for Brønshøj-anførerens hovedstød. Oliver Lassen var også tæt på, da han fik sparket bolden lige forbi den ene opstander.

Avartas havde kun et enkelt skudforsøg i kampens første 30 minutter.

Målscoringen blev indledt, da der var spillet 17 minutter blev Oliver Lassen sendt afsted i dybden. Han rundede målmanden, der med en voldsom tackling nedlagde ham i feltet. Straffe til Brønshøj. Jamil Fearrington tog sig af straffesparket, og han var sikkerheden selv, da han fik sendt Morten Bank til den forkerte side. 1-0 til Brønshøj.

Der var ingen tvivl om, at en blød bane efter nogle regnfulde dage og en hård blæst vanskeliggjorde betingelserne. Men 20 minutter senere blev det vanskeligere for Hvepsene. Thiago Borges fik en friløber, og her tøvede Brønshøjs debutant-målmand Oliver Korch, der dog endte dog med at beslutte sig for at gå efter bolden, men fik i stedet nedlagt Borges. Frispark til Avarta og direkte rødt til Oliver Korch.

Det betød, at målmand Kasper Vilfort, der sad på bænken, skulle på banen. Derfor blev Oliver Lassen pillet ud. Vilfort var kommet til skade med sit ene øje, og var derfor hæmmet inde på stregerne. Men Vilfort gjorde det godt i resten af kampen og leverede flere gode redninger.

På trods af en mand i undertal, så kom Brønshøj igen på tavlen. Et indlæg fra venstre side endte lige i panden på anføreren, der headede på overliggeren. Men fra en siddende position fik Jamil alligevel headet bolden i mål. 2-0 til Brønshøj, som også var pausestillingen.

Voldsomt pres

Avarta kom ud med et voldsomt pres efter pausen. Allerede inden stadionuret havde rundet et minut i 2. halvleg, var det tæt på at blive 1-2. Thiago Borges fik nemlig en stor mulighed, men måtte se sit skud blive blokeret til hjørne. På det efterfølgende hjørnespark var Avartas Jacob Albrechtsen tæt på at score. Han steg højest til vejrs og fik headet på mål, men inde på stregen stod Ricky Gotland klar og fik reddet. Returen som opstod, blev sendt langt over mål af værterne.

Godt og vel 10 minutter inde i 2. halvleg lykkedes det så for Avarta at reducere. Efter en dødbold opstod der lidt klumpspil på kanten af feltet. Men Oliver Carrara fik trykket af og sendte bolden over i det lange hjørne – lige akkurat uden for Vilforts rækkevidde. 1-2.

Brønshøj var presset helt i bund, og med lidt over 20 minutter tilbage var Borges tæt på at gøre det til 2-2. Carrara smed en hård bold ind i det lille felt, hvor Carrara fik kastet sig. Men han måtte se bolden gå langt over kassen.

Avarta fortsatte med at producere chancer, men deres bedste mulighed for en udligning kom i det 90. minut. Her var Carrara alene med Vilfort, men Brønshøj-målmanden fik reddet med en flot fodparade. Desværre lykkedes det ikke for Hvepsene at holde føringen. Et hjørnespark endte ved bagerste stolpe, hvor der blev headet på tværs, og så kunne Jonas Hemmingshøj sende bolden op i nettaget til stillingen 2-2.

I det 6. minuts overtid fik Brønshøj to hjørnespark, men ingen af disse førte til noget, og i kampens 7. overtidsminut havde Avarta to muligheder for at tage sejren. Men begge skud sad lige på Vilfort.

Efter at have været en mand i undertal i en time, så kan man godt acceptere et point. Men man står alligevel tilbage med en øv-følelsen efter en 1. halvleg, hvor der var godt styr på tingene. Det røde kort fik dermed sin betydning, men der skal stadig kigges fremad.

På lørdag indbyder Brønshøj til en vaskeægte klassiker mod naboerne fra Vanløse. Da begge hold befinder sig i toppen af divisionen bør denne kamp kunne trække rigtig mange tilskuere til Tingbjerg Ground, hvor kampen starter kl. 15.