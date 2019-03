Så begyndte vi at snakke, ikke tale bare snakke …

Snakkeklubbens frivillige og brugere på udflugt. Foto: Privat.

Snakkeklubben er et af de mange gratistilbud, som Husum Bibliotek har på programmet

Af Jan Løfberg

Snakkeklubben på Husum Bibliotek er et gratis tilbud til folk, som savner nogle at tale dansk med for at få en bedre udtale og hvad er bedre til det end bare at snakke løs. I snakkeklubben bliver der talt om stort og småt, deltagerne er selv med til at bestemme, hvad der skal snakkes om.

Lajla Klamer er frivillig koordinator for snakkeklubben og pensioneret geograf. Hun husker tilbage, da snakkeklubben startede op for tre år siden.

– Det var en lidt sløj start uden deltagere, så jeg var ude med opslag og materialer i nabolagets børneinstitutioner, hos læger og tandlæger, hvor der kommer mange folk, uden resultat. Men jeg tog også ind til IA- sprogskolen – og det var herfra deltagerne begyndte at komme. Målgruppen var oprindeligt de tyrkiske husmødre, som aldrig rigtigt er kommet i gang med dansk, men de kom ikke, og det var vi lidt ærgerlige over, for det er vigtigt at komme ud og lære sproget, også for at kunne hjælpe sine børn, forklarer Lajla.

Læger bruger tilbuddet

I dag er tilbuddet meget brugt af f.eks. læger, og det rammer lige ind i den aktuelle debat, om at alle læger fra udlandet i fremtiden bør bestå en sprogprøve, før de kan arbejde på danske sygehuse? Læger, der kommer fra andre EU-lande, har hidtil været undtaget fra sprogtest. Og det er vigtigt, at patienter skal kunne forstå deres læge, lægen skal kunne forstå patienten, og lægen skal kunne kommunikere forståeligt med sine kollegaer.

Tilbuddet bruges også af andre faggrupper. Sidste år var 36 personer igennem snakkeklubben, flest fra Irak, men også Iran, Afghanistan, Nepal m.m.

– Vi taler om alt muligt, men også ud fra temaer, som de ønsker mere viden om i forhold til deres eksamener. Lægerne stopper ofte, når de er kommet skridtet videre med deres eksamener og er kommet i praktik på et hospital. Men her er kravene også høje, så de er rigtig glade for vores tilbud. Dem, der benytter sig af snakkeklubben, har et stort ordforråd, men har svært ved udtalen. Det får de så trænet. Nogle deltagere er kommet glade for at fortælle, at de bestod med 10 i dansk – som de skal have – og bare vil sige tak. Det er ganske rørende, fortæller Lajla. Snakkeklubben er jo ikke en skole, men et tilbud om at snakke og lytte til andre, der taler dansk. Og deltagerne bruger også hinanden til at få nye venskaber.

Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp

Ud over Lajla, består teamet af Morten Brendstrup-Hansen som er pensioneret bibliotekar og Else Frost, som er tidligere folkeskolelærer. For det er godt at være flere for at kunne imødegå forskellen i forudsætningsniveau for det danske sprog blandt deltagerne: – Så lærer de også forskellige dialekter af dansk, griner Lajla, Else fx kommer fra Nordjylland.

– Folk møder bare op og vi taler om alt mellem himmel og jord – ofte ud fra emner, som deltagerne gerne vil lære mere om. I perioder har vi kørt med, at de laver to minutters oplæg om et eller andet emne efter eget valg.

Snakkeklubben er et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, og der er f.eks. også midler til at tage på ture for at give indsigt i det danske samfund, kultur- eller foreningsliv og på den måde også lære sproget på en anden måde.

– Vi har senest været på Christiansborg, set Davids Samling og Cinemateket, besøgt Handicaporganisationernes hus i Høje Tåstrup og været på kanalrundfart i København, fortæller Lajla Klamer.