Sådan får du en altan

SPONSORERET INDHOLD: Tænker du ofte, mens du sidder i din lejlighed, at du ville ønske, du lige kunne gå ud på altanen og se solen gå ned? eller nyde din morgenkaffe med lidt vind i håret.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er den største ulempe ved at bo i et lejlighedskompleks, at mange ikke har glæden af lige at kunne gå udenfor et par minutter og få noget frisk luft. Der findes heldigvis professionelle folk, der leverer løsninger i form af altaner til både nye og ældre bygninger.

Minanltan.dk tilbyder altaner til dit behov. Gennem stor erfaring og opsætning af næsten 5000 altaner, tilbydes der fleksible og professionelle løsninger, så du kan opgradere din boligsituation. Har du besluttet, du gerne vil have en altan, udarbejdes der først og fremmest et tilbud baseret på dine ønsker og betingelserne for din ejendom. Tilbuddet er ganske gratis og uforpligtende. Ønsker man at tage imod tilbuddet, sker følgende

– Hjælp til at søge om byggetilladelse

– Produktion af alten, døre og/eller vinduer

– Montering

– Gennemgang af resultatet

Sådan udnytter du din altan

Der er masser af fordele ved at have en altan. Det er perfekt, hvis man har små børn, så de kan sove i barnevognen, mens de får frisk luft. Det er også det perfekte sted at afslutte dagen med et glas vin. Det giver nogle ekstra kvadratmeter, der kan bruges til lige det, du helst vil.

En måde man kan opnå maksimalt udbytte af sin altan, er ved at indrette den som en lille grøn oase, så man har følelsen af sin egen lille private have. Ved at anskaffe sig plantekasser kan man lave sin egen lille urtehave, og man kan gro planter op af væggen eller gelænderet. Du kan finde inspiration til, hvordan man gør sin altan til den perfekte grønne oase her.