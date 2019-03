Sådan får du råd til kulturelle oplevelser

SPONSORERET INDHOLD: Kender du følelsen af at være faldet over en koncert, en musical eller festival du bare absolut må have billet til, men det er sidst på måneden, og kontoen siger nej.

Specielt som studerende kan det være svært at finansiere de oplevelser, man gerne vil have og bare generelt finde penge til studiebøger, tandlægeregninger og transport.

Det er oftest sidst på måneden, det trækker tænder ud, og du nogle gange har brug for lidt ekstra på lommen, inden det er lønningsdag. Heldigvis er der i dag en masse alternativer til et klassisk banklån, som både tager tid og kan være svært at få.

Hvis du bare har brug for at låne et mindre beløb over en kort periode, kan det være en ide at undersøge mulighederne for et SMS lån, der er let tilgængeligt, så længe du har en smartphone, en IPad eller en computer ved hånden.

Alt samlet et sted

Du kan ansøge om et SMS lån gennem linket ved at angive dit ønskede beløb samt din alder, hvorefter du vil se en oversigt over de forskellige lånemuligheder fra forskellige udbydere, der er tilgængelige for dig. Du kan selv vælge, om du vil sortere lånene efter popularitet eller dem med den laveste rente. En god ide er at være opmærksom på ÅOP, som er er dine årlige omkostninger i procent. Når du har vurderet hvilket lån, der passer bedst til dit behov, skal du ganske enkelt:

• Trykke ”ansøg” på din foretrukne låneoption

• Udfylde låneansøgning på udbyderend hjemmeside

• Underskrive med NemID

Husk at lægge et budget før du låner til at skabe overblik over din tilbagebetaling, så du ikke ender i en besværlig situation. Sørg også for at læse din låneaftale godt igennem, så du føler dig tryg og informereret i forbindelse med dit lån.