Skraldeskattejagt i Husumparken

Man kan næppe starte for tidligt. Foto: Ursula Bach

De bemandede legepladser sætter fokus på skrald i børnehøjde i uge 13

Af Erik Fisker

I næste uge bobler byens 26 bemandede legepladser af aktiviteter, der kan lære børn om skrald, affaldssortering og genbrug. Børnene kan være kreative og bygge de fineste skulpturer af skrald, de kan gå på skattejagt og blive klogere på, hvordan man sorterer affald derhjemme eller dyste i skraldestafet. På flere af legepladserne kan man også hygge om bålet med varm kakao.

Det er femte år i træk, at de bemandede legepladser i København inviterer til den populære skraldeuge og Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om eventen:

– Skraldeugen er populær i København, og den gør læring til leg for de mindste københavnere. Det er en vigtig dagsorden at få kendskab til allerede i en ung alder, fordi klodens fremtid afhænger af vores genbrug af vores begrænsede ressource. Når fremtidens københavnere gennem konkurrencer og kreative aktiviteter på legepladsen bliver mere bevidste om skrald og om fx plastiks konsekvenser for miljøet, tager de også den læring med sig hjem og med i opvæksten, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den bemandede Legeplads i Husumparken

Nordrupvej 16

Torsdag den 28. marts

kl. 10-12: Skraldeskattejagt

kl. 14-16: Skraldeskattejagt