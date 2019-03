Snør løbeskoene

Degnemoseløbet afvikles for 45. gang lørdag den 6. april Foråret står på spring. Træernes knopper gør i hvert fald. I mange tilfælde år har Degnemoseløbet været en sikker forårsbebuder. Flere gange de seneste år har vejrguderne været i topform. Indtil videre tyder alt på, at de er den arrangerende klub Degnemoseløberen venligt stemt også i […]

Af Jan Løfberg

Degnemoseløbet afvikles for 45. gang lørdag den 6. april

Foråret står på spring. Træernes knopper gør i hvert fald. I mange tilfælde år har Degnemoseløbet været en sikker forårsbebuder. Flere gange de seneste år har vejrguderne været i topform. Indtil videre tyder alt på, at de er den arrangerende klub Degnemoseløberen venligt stemt også i år.

Degnemoseløbet er på ca. 7 km og løbes med start og mål fra Friluftsscenen fra kl. 14. Ruten går rundt om Degnemosen og Bellahøj friluftsscene på asfaltstier, grussti, op ad en trappe på 9 trin og op ad en ”lille” bakke ved Bellahøjhusene. Der er gratis træning ved startstedet på lørdag kl. 14.

Du kan stadig nå at tilmelde dig på degnemoseloeb.dk. Sidste tilmelding 4. april.