Stadions 2. hold på vej op

Snæver sejr til Stadions 1. hold, mens 2. holdet igen vandt stort

Af Jan Løfberg

Hvis ”Projekt Stadion” i næste sæson skal lykkes, vil et stort skridt på vejen være, at IF Stadions 2. hold rykker op i 3. division, så skal reserverne til 1. holdet i 2. division være minimalt.

– Jamen, det ser godt ud. Vi har fået meget stærke spillere fra næste sæson, og det vil være helt perfekt, hvis 2. holdet vinder kvalifikationsrækken og rykker op, siger Stadions formand Allan Juhl Jensen.

I søndags bidrog 2. holdet til den gode weekendstemning ved at besejre Team Nørrebro med 31-23. Stadions 2. hold fører tre runder før slut med et enkelt point foran Tune. Stadion skal i de sidste tre runder møde overkommelige modstandere og kan således selv afgøre, om Stadion skal have to divisionshold fra næste sæson. På torsdag er der lokalopgør mod VHC/Vidar i Vanløsehallen kl. 19.40.

1. holdet i 2. division vandt en snæver sejr over Ydun, der så mange gange tidligere har snydt Stadion. I søndags vandt Stadion dog til allersidst. Først smed Stadion en fem-måls-føring, men med bolden på egne hænder i sidste angreb blev Michael Jensen matchvinder med sejrsmålet til 25-24.

Lodtrækningen til 6. runde af pokalturneringen betyder, at Stadion skal møde ligaholdet GOG. Det er tredje år i træk, at Stadion skal møde et ligahold. Kampen er sat til at blive spillet den 16. maj. Næste divisionskamp torsdag kl. 20 ude mod Team Sydhavsøerne.