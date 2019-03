Stadions reserver tæt på 3. division

Vandt to kampe i den forløbne uge og kan rykke op med sejr over KFUM på lørdag

Af Jan Løfberg

På lørdag kl. 16.45 i EnergiCenter Voldparken Hallen kan IF Stadions 2. hold med en sejr i sidste spillerunde over KFUM rykke op i 3. division direkte.

De nuværende divisionsreserver, der altså står over for avancement, vandt to kampe på udebane i den forløbne uge. Først blev naboerne fra Vanløse, VHC/Vidar, besejret overbevisende med 32-22, og to dage senere blev Taastrup IKs 2. hold besejret med 28-19.

Dermed fastholder Stadion 2 stadig et forspring på ét point til Tune på andenpladsen. Hvis oprykningen kommer i hus, så er første delmål for den ambitiøse plan, som klubbens bestyrelse og træner Thomas Schou har præsenteret for sæsonen 19/20, kommet i hus. Ved at man kan hente reserverne i 3. division i stedet for kvalifikationsrækken vil det give et værdifuldt kvalitetsløft til 1. holdet.

Stadions 1. hold, som ikke kan nå at komme med i oprykningskampen til 1. division, tabte i tordags på Lolland med 25-31 til Team Sydhavsøernes 2. hold.

1. holdet spiller på lørdag ”forkamp” til 2. holdets vitale oprykningskamp. Dalby fra Sydsjælland kommer på besøg. Den kamp starter kl. 15.30.