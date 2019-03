Svømmesag gik til bunds

Svømmetrænere skal ikke også både være dørmænd og rengøringskoner. Foto: Kaj Bonne.

Københavns Kommune lagde op til, at svømmeklubbernes frivillige også skulle være dørmænd og rengøringskoner, men nu tilbyder kommunen en dialog i stedet

Af Jan Løfberg

– Sagen er sparket til hjørne, siger Lars Sørensen, klubdirektør i Hovedstadens Svømmeklub (HSK).

Den sag, som Lars Sørensen henviser til, nåede at være oppe at vende i medierne. Han spurgte blandt andet på sin klubs hjemmeside undrende under overskriften ”Skal vores trænere være dørmænd og gøre rent samtidig med, at de underviser?”

– Nu har Københavns Kommune trukket tåbeligheden tilbage. Der bliver indkaldt til et møde hurtigt, og det er vi tilfredse med. Vi er glade for, at man lægger op til en dialog med de foreninger, der ville blive ramt af det. Vi ser frem til at kunne bidrage konstruktivt, siger Lars Sørensen.

Hovedstadens Svømmeklub er med sine 10.000 medlemmer Danmarks største idrætsforening og anvender 13 svømmehaller rundt omkring i både Københavns og Frederiksberg Kommune.

Voldsom reaktion på krav

Derfor var reaktionen i HSK voldsom, da Københavns Kommune 4. marts sendte de nye retningslinjer til foreninger og klubber, der anvender kommunens svømmehaller.

Til foreningerne skrev kommunen: – Vi ser frem til denne sæson og glæder os til mange gode timer i vandet. Svømmehallerne skal være pæne og rene. Derfor er det nødvendigt, at alle rydder op efter sig selv, når de har benyttet svømmehallerne og vasker sig, inden de hopper i vandet. Dette har I som en forening eller en klub et ansvar for at bidrage til. I får derfor en beskrivelse af retningslinjerne for at benytte Københavns Kommunes svømmehaller uden for offentlig åbningstid, så vores forventninger stemmer overens.

Som Lars Sørensen anfører: – Hvis vi nu tager Bellahøj Svømmestadion som eksempel. Skal vores 18-årige træner prøve at bortvise ballademagere i forhallen, mens hun underviser i det lille bassin? Hun skal herefter ringe til en rådhusbetjent, og der vil gå 45 minutter, inden betjenten kommer osv. Man har indset det uholdbare i den situation.

– På den anden side er vi heller ikke udviklingsforstokkede. Vi indgår gerne i en dialog med kommunen om at få flere i svømmehallen, siger Lars Sørensen.

”Svømmesagen” har sit udløb i ”gebyrsagen”, hvor Københavns Kommune skal finde halvanden million kroner i 2019 og 3 millioner i 2020 og flere penge i årene, der kommer derefter.