Talenterne spirer på Nørre G

Anna Marshall og Agnes Frederiksen fra Kirkebjerg Skole og Villads Magnussen fra Brønshøj Skole deltog i Juniortalent på Nørre Gymnasium. Foto: Nørre G.

Hvad er sammenhængen mellem kemi og billedkunst?

Af Erik Fisker

Det har 25 elever fra folkeskolen netop udforsket på Nørre Gymnasium. Eleverne deltog i programmet ”Juniortalent”, hvor de fik en forsmag på hvordan fagene i gymnasiet kan arbejde sammen.

Efter at eleverne var trukket i hvide kitler, skulle de blandt andet fremkalde såkaldte cyanotypi-fotografier som er lavet med en speciel kemisk sammensætning, der er anderledes end traditionelle sort-hvide fotografier. Eleverne skulle selv lave de kemiske blandinger, ligesom de skulle fremstille farven falurød, som man kender fra de svenske, røde træhuse.

Normalt er kemi og billedkunst ikke to fag, man forbinder med hinanden. Men lærerne på Nørre Gymnasium havde lagt et overordnet tema, der handlede om hvordan man skaber et rum med tre dimensioner på et stykke papir, hvor der kun er to dimensioner.

Eleverne var meget begejstrede over den utraditionelle kombination af fag. Anna Marshall og Agnes Frederiksen, som begge er fra Kirkebjerg Skole var meget positive. De var begge enige om, at det var sjovt at arbejde med noget, som både var meget teoretisk og samtidig også kunne bruges i praksis til at fremkalde billeder.

Villads Magnussen fra Brønshøj Skole var også begejstret for forløbet. – Jeg vil gerne være arkitekt, så jeg synes blandt andet at det var lærerigt at få nogle teknikker til at tegne perspektiv og rum, forklarer han.

Juniortalent tilbydes til folkeskolelever, som er særligt motiverede for at lære noget nyt og gå i dybden med faglige emner. Eleverne kommer fra forskellige folkeskoler i området. Forløbet varer halvandet år og eleverne bliver tilbudt omkring 15 arrangementer.

– Det er både udfordrende og sjovt, tilføjer Anna Marshall fra Kirkebjerg Skole, fordi man både kommer ud af sin komfortzone og lærer at kommunikere med folk, man ikke kender.