Tingbjergs Ungefællesskab savner lokaler

Jesper Christensen sammen med Fatima Amchicho, Mia Azzopardi, Eden Tewolde, Barwaqo Jama Hussein, og Mona Ashraf. Marie Borum.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen var torsdag aften inviteret til dialog med Tingbjerg Ungefællesskab

Af Erik Fisker

Der var mange ting at tale om, da børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, og tidligere Tingbjerg-borger gennem 56 år, mødtes med Tingbjergs Ungefællesskab. De er en samling af 22 unge mennesker, der arbejder for at ændre fortællingen om Tingbjerg og bygge relationer mellem unge i bydelen. Gruppen mødes mindst en gang om måneden og afholdt i sommer Tingbjerg Festival ligesom gruppen planlægger arrangementer til både Roskilde Festival og Folkemødet på Bornholm.

– Det er rigtig godt, at de unge tager sagen i egen hånd og selv gør en masse for at skabe stærkere relationer og sammenhold mellem de unge i Tingbjerg, siger Jesper Christensen.

Gruppen af unge bragte også nogle ønsker op for børne- og ungdomsborgmesteren. – Vi har snakket om vores indflydelsesmuligheder, og hvordan vi kan bruge faciliteterne i området til at sikre fællesskab i Tingbjerg blandt områdets unge. Vi er rigtig stolte af vores bydel, men vi mangler et sted at kunne være unge og samles, fortæller Barwaqo, der er 19 år og med i Tingbjerg Ungefælleskab.

De ønsker sig et sted, hvor de unge kan holde til – som ikke er børnenes eller de voksnes, men de unges. De unge er kede af de tidlige lukketider på bibliotek og kulturhuset, og de unge brainstormede over gode lokaler med borgmesteren.

– Det var rigtig inspirerende for mig at møde Jesper og snakke om, hvad vi unge kan gøre for at øge vores indflydelse i vores lokalområde. Jeg har allerede fået et par ideer, som jeg helt sikkert vil arbejde videre med sammen med ungefællesskabet, siger Eden, der er 25 år og frivillig i Tingbjerg Ungefælleskab.