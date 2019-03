To sjællandsmestre

De to nye sjællandsmestre - Hamza Hussein (tv.) og René Lyster er flankeret af deres trænere. Foto: Privat.

Bispebjerg Bokseklub har nye talenter på vej

Af Jan Løfberg

Efter mange års mesterskabs tørke er Bispebjerg Bokseklub, der holder til i Grøndal MultiCenter, tilbage med to suveræne sjællandsmestre.

I mellemvægt (75 kg) stillede René Lyster op, boksede fredag semifinale imod Thomas Thomas fra Hillerød Bokseklub. Det blev en taktisk god forestilling, hvor Rene Lyster hele tiden var et skridt foran, og også sluttede kampen ved at sende sin modstander i gulvet. Han kom dig op og klarede at gå tiden ud, men det blev til en klar 5-0 sejr til Bispebjerg-bokseren.

I lørdagens finale var René endnu mere tændt og meget mere aggressiv. Han startede straks målrettet og bestemt og efter et minuts boksning, og to gulvture til modstanderen var Rene Lyster ny sjællandsk mester i mellemvægt.

Bispebjergs anden deltager, Hamza Hussein, i sværvægt valgte at følge op, lige så aggressivt. Hans finalekamp mod Nicklas Hammer fra Ringsted endte dog endnu hurtigere. En tændt Hamza Hussein gik målrettet lige på sin modstander og startede hårdt med lige stød og nogle hårde bomber. Hammer var hurtigt hårdt ramt og skræmt og efter kun 27 sekunder, havde Ringsted-bokseren fået nok.

Nu træner mestrene videre til Hvidovre Box Cup d. 23.-24. marts, hvor Bispebjerg Bokseklub stiller med fem mand.