Union er klar til Tingbjerg

Spillede 1-1 mod Fremad Valby på udebane og skal nu have hjemmebane resten af foråret i Tingbjerg

Af Jan Løfberg

På lørdag kl. 13 indtager Boldklubben Union Brønshøj Boldklubs kunstgræsbane. Her kommer Ledøje-Smørum på besøg til danmarksseriekampen i fodbold.

Klubben fra Genforeningspladsen må endnu en gang undvære sin hjemmebane, men har fået hjælp af den snart 100-årige lillebror – Union er 19 år ældre … I weekenden spillede Union 1-1 på udebane mod Fremad Valby, der er placeret i bunden: – Men jeg tror, at Fremad Valby kommer til at hente mange point her i forårssæsonen, så på den baggrund er jeg ikke så ked af det, at de snød os for sejren med en flot scoring helt oppe i krydset fem minutter før den ordinære tid udløb, siger Unions cheftræner Morten Vinther.

Mads Janell Søndergaard havde ellers bragt Union på 1-0 efter et kvarter, og den føring holdt altså i 70 minutter, hvor man blev presset lidt længere tilbage på banen i modvinden, men generelt stod forsvaret godt i lørdags.

– Det var en meget chancefattig og jævnbyrdig kamp. Nu skal vi møde LSF på lørdag. Hvis de rammer deres topniveau, er de meget svære at have med at gøre. Men de hænger nok med skuffen, for de førte 2-1 efter 89 minutter mod B1908, men taber alligevel 3-2, siger Morten Vinther.

Unions trofaste følgesvende, fansene fra ”Den Røde Hær”, var stærkt repræsenteret i Valby. Og det vil de også være på lørdag: – Stor ros til dem for deres opbakning, siger træneren.