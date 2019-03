Vil holde sig i top-7

Boldklubben Unions fokus går på at blive i DS

Af Jan Løfberg

Svigtende resultater i slutningen af efterårssæsonen gjorde, at Boldklubben Union inden forårspremieren på lørdag kl. 13 ude mod Fremad Valby ”kun” er placeret på 6. pladsen efter 14 af de 27 runder i Danmarksserien.

I starten var Union tophold, og man viste, at man kan være tæt på divisionsniveau på de allerbedste dage. Alligevel er forventningerne afdæmpede hos træner Morten Vinther: – Det er vores første sæson i DS, så vores fokus er stadigt rettet mod, at vi forbliver i top-7, hvorved vi vil være sikret en ny sæson i DS. Det var målsætningen fra start, og den er ikke ændret.

– Vi er ramt af tre skader før kampen mod Fremad. David Rossander og Paulo Fernando forventes at sidde over, mens det kan blive meget langvarigt med Jonas Møller akillesskade.

Og så må Union for tredje gang inden for få år frasige sig hjemmebanen på Genforeningspladsen, fordi der stadig er bøvl med at omdanne denne til en skøjtebane. Et sådan arbejde skal naturligvis foregå udenfor vintersæsonen, så Union bliver henvist til Brønshøjs nye kunststofbane i Tingbjerg i hele forårssæsonen:

– En kæmpetak til Brønshøj for at lade os benytte banen, siger Morten Vinther.