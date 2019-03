Vokal og tuba i vandtårnet

The Art of Escapism optræder med deres stemmepragt i vandtårnet. Foto: Pressefoto.

På fredag kan du opleve lydeksperimenter i Brønshøj Vandtårn

Af Redaktionen, redigeret

Brønshøj Vandtårn er et oplagt sted at eksperimentere med lyd. Et forsøg gøres på fredag den 22. marts kl. 19.

The Art of Escapism arbejder med det mest ekspressive og intime instrument af dem alle, stemmen. Ania Rybacka fra Polen, der er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium, og Lo Ersare, Sverige, skaber et musikalsk univers, hvor publikum kan give slip på de daglige rutiner, fortiden og fremtiden. Gennem loops og vokaleffekter mangedobles deres stemmer og krydser hinanden, mens de bevæger sig frem og tilbage i komplekse lag af rytmer og musik. De to sangere improviserer ubesværet og sætter lytterens fantasi i friløb.

Til koncerten kan man også opleve endnu en talentfuld improvisationsmusiker, Rasmus Svale. Han er tubaist med base i København. Denne aften fremfører han et værk lavet specielt til efterklangen i vandtårnet.

Billetter kan købes i døren.

JL