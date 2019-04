2. etape i historisk udvikling

Udviklingschef Mahad Farah fra Innovator (forrest) viser overborgmesteren rundt i 1. etape af det nye byggeri i Bygården. Foto: ef

I sidste uge blev det næste skridt taget hen imod de planlagte nye 1.000 private boliger, der planlægges opført i Tingbjerg

Af Randi Salzwedell

Første spadestik til 2. etape af byggeriet på hjørnet af Ruten og Terrasserne blev taget tirsdag eftermiddag, da overborgmester Frank Jensen, Lene Vennits, kundechef hos KAB, projektudvikler Diana Kristiansen fra Lidl samt administrerende direktør Morten Lykke fra Innovator, der har stået for bygning af 1. etape af nybyggeriet i Bygården (tidl. Lille Torv), hver fik udleveret en forkromet spade.

– Det er en historisk dag på flere områder sagde Frank Jensen i sin tale. – Det er historisk, at der nu bygges private boliger i Tingbjerg, hvor der ellers kun er alment byggeri. Vi er vidne til et smukt kvalitetsbyggeri, der passer godt til den arkitektur, der er karakteristisk for Tingbjerg.

I juni forventes forelagt en udviklingsplan om Tingbjergs fremtid, der blandt andet betyder at andelen af almene familieboliger ikke må overstige 40 procent. For at nå dette mål, er det blandt andet hensigten, at der skal opføres 1.000 private boliger i Tingbjerg.

”Tingbjergs transformation er i fuld gang! Jeg er kisteglad for, at vores vision om at give hele området et markant løft med private boliger, butikker og mere liv er ved at blive ført ud i livet. Tingbjerg skal være en langt mere attraktiv bydel og ligesom andre københavnske bydele have en variation af boligtyper og en blandet befolkning.”

Frank Jensen, overborgmester

Lejligheder, rækkehuse, butikker og et beboerhus

Alt er udlejet i den allerede nybyggede ejendom i Bygården, på nær et enkelt butikslokale. Tre af forretningerne er flyttet med fra den nu nedrevne butiksarkade, blandt andet slagteren, grønthandleren og et pizzaria.

Inden det symbolske spadestik aflagde Frank Jensen og de øvrige deltagere besøg hos de handlende og hos nogle af de nye beboere i Bygården. Et af besøgende fandt sted hos et ungt par, der bor i en lys og hyggelig lejlighed med loft til kip på 119 kvadratmeter med 2 altaner på 2. sal. De betaler 15.500 kr. om måneden i leje inkl. udgifter til forbrug. Parret er tilflyttere til Tingbjerg fra henholdsvis Ringsted og Husum og flyttede ind for halvanden måned siden.

Den kommende ejendom i Bygården skal være færdig inden årets udgang og vil indeholde både private lejelejligheder og lejerækkehuse samt en ny Lidl-butik. Endvidere vil der blive opført et beboerhus til både nye og gamle beboere i området.