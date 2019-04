20 år med visesang

Visens Venner Brønshøj optrådte ved 2700 Kulturdag sidste år og vil også optræde ved arrangementet i år. Foto: Privat.

Visens Venner Brønshøj fejrer sit 20 års jubilæum på Pilegården fredag den 26. april

Af Redaktionen, redigeret

Brønshøj Viseværksted blev stiftet den 4. marts 1999 med Lasse Høyer som formand, men efter optagelsen i Visens Venner Danmark i 2000 ændredes navnet til Visens Venner Brønshøj. Foreningen kan derfor fejre sin tyve års fødselsdag i år, og det markeres med en stor fest i Kulturhuset Pilegården, der gennem alle årene har været hjemsted for foreningens aktiviteter.

I Visens Venner Brønshøj dyrkes visesangen i alle dens afskygninger, når der syv gange om året er forestilling. Repertoiret er bredt og spænder lige fra gamle revyviser over musical- og operette melodier til nye sange af Sebastian og Benny Holst.

Hver aften er bygget op over et bestemt tema, og i Brønshøj er der altid garanti for en festlig aften, hvor de aktive ofte optræder i flotte kostumer. Alle interesserede er velkomne til forestillingerne. Det gælder også til jubilæumsfesten, men her er forhåndstilmelding nødvendig.

Hulemøder og lattermuskler

Viserne fremføres af foreningens aktive medlemmer, der op til hver forestilling mødes til hulemøder, hvor der i samarbejde med den dygtige huspianist Niels-Flemming Carlsen flittigt øves. Viser er sange med mening, og teksten er altid i centrum. Visesangeren arbejder derfor med sin tekst, så den fortolkes på den bedste måde, hvad enten den skal få lattermusklerne i gang, eller den skal vække til eftertænksomhed.

Ud over de aktive, der optræder på scenen, dækker bord, passer lyd og lys m.m., består foreningens medlemmer af visevennerne, der støtter aktiviteterne som publikum. Men som sagt er alle interesserede velkomne til forestillingerne, det koster bare ekstra i entre, hvis man ikke er medlem.

Visens Venner Brønshøj er en folkeoplysende forening, hvor alle aktiviteter gennemføres ved hjælp af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Siden starten i 1999 har der været fem formænd. Lasse Høyer var den første og i kronologisk rækkefølge har det herefter været Lischen Wirgowitsch, Kirsten Falsing, John Elberg og Lena Saul, der foreløbig har været formand i fem år.

Gennem årene har der naturligvis været en del udskiftninger i medlemsskaren, men Visens Venner Brønshøj er med sine 20 år på bagen stadigvæk en livskraftig forening med en entusiastisk gruppe af aktive visesangere, der gang på gang stabler spændende forestillinger på benene.

En aktiv medspiller

Visens Venner Brønshøj har et fortrinligt samarbejde med ledelsen af Kulturhuset Pilegården og med Café Pilens forpagter Mia Frederiksen, hvilket er en meget stor hjælp, når aktiviteterne skal gennemføre. Det har også bevirket, at foreningen samarbejder aktivt med Pilegården om konkrete aktiviteter såsom syng med arrangementerne Alsang og julemarkedet, og igen i år optræder Visens Venner Brønshøj ved det store arrangement 2700 Kulturdag. Det er et fokuspunkt for for-eningen at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Jubilæumsfest

Jubilæet fejres med en stor fest fredag den 26. april fra kl. 17.30 i Pilegården, hvor der serveres velkomstdrik og en tre retters menu samt en ½ flaske vin, der kan erstattes af øl eller vand. I løbet af festen er der underholdning, dels med aktive fra Visens Venner Brønshøj, dels med Leon Hegelund, der er inviteret som gæstesolist. Der er naturligvis også skål- og fællessange.

Pris: 150,- kr. for medlemmer og 250,- kr. for ikke medlemmer

Tilmelding (nødvendig): Lena Saul: Tlf.: 60 62 12 43 eller mail: lenasaul1@mail

JL