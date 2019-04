33 nye besøgshunde bestod optagelsesprøven

Liva er en irsk setter, der var en af de 33 hunde, der blev godkendt som besøgshund. Foto: TrygFonden

Poppelbo i Bystævneparken blev fyldt med glade hunde

Af Erik Fisker

I Københavns Kommune og i resten af landet skaber hundene fra TrygFonden Besøgshunde glæde på plejecentre og andre institutioner, hvor beboerne ikke har mulighed for at være sammen med en hund til hverdag.

Besøgene er populære, og derfor er der brug for at finde flere egnede hunde. I mandags var 51 hunde og deres ejere derfor til optagelsesprøve på Plejecenter Poppelbo i Bystævneparken – og 33 hunde og hundeejere bestod prøven.

Beboerne og de ansatte på Plejecenter Poppelbo var inviteret til at kigge med, da hundene og deres ejere mødte op for at aflægge prøve som besøgshundeekvipage. Hundene blev undersøgt grundigt og vurderet, da de skal være rolige, sunde og velsocialiserede for at komme i betragtning.

Med knap 700 hunde og deres ejere er TrygFonden Besøgshunde Danmarks største korps af besøgshunde. De besøger udfordrede og sårbare mennesker på ældrehjem og andre plejeboliger i Danmark og for at sikre, at både hund og ejer er egnede til at være en del af besøgshundekorpset, skal de vurderes ved en optagelsesprøve.

– Besøgshunde kan give beboerne noget, som kontakten med mennesker ikke kan. Derfor er det så skønt at opleve, at så mange hundeejere gerne vil bruge lidt af deres fritid på at give sårbare mennesker gode oplevelser. Det er fantastisk at overvære, hvordan en hund på et øjeblik kan skabe kontakt til mennesker. Hunde kan noget, som vi mennesker ikke kan. Og en hund er en taknemmelig besøgsven for bl.a. demensramte, fordi den ikke stiller krav til fx sprog, siger Galina Plesner, projektchef i TrygFonden.

Yderligere oplysninger på www.besøgshunde.dk