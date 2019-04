Boligbyggeriet i København satte rekord i 2018 med 6.660 nye boliger.

Af Erik Fisker

Boligbyggeriet i København satte rekord i 2018 med 6.660 nye boliger. Det er det højeste antal nybyggede boliger siden 1939. De nye boliger er placeret over hele byen, men særligt i Ørestad, Valby og Sydhavn. Over de sidste tre år er der opført over 16.000 nye boliger i København, men der bliver stadig bygget mange flere.