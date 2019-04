60 år med Fællesrådet

Fællesrådets formand gennem mange år, Selma Svensson (tv) og Lis Søkvist, mangeårig støtte for Fællesrådet – og tekstforfatter til hyldestsangen. Foto: Benedikte Eide

Dagen blev fejret med stor fest på Restaurant Bellahøj

Af Erik Fisker

Omkring 100 medlemmer og undervisere var til fest tirsdag i sidste uge for at fejre, at der var præcis 60 år siden, at lokale borgere i bydelen stiftede ”Fællesrådet for omsorgsarbejdet i Brønshøj, Husum og Utterslev”. Blandt stifterne var flere af de lokale politiske partier, og formålet var blandt andet at tilbyde pensionister undervisning, interesseklubber, samvær, oplevelser, udflugter og ture.

Mange af aktiviteterne har fundet sted i Fællesrådets lokaler på Brønshøjvej og i Kobbelvænget, mens utallige steder i både Danmark og det øvrige Europa har haft glæde af besøg af glade og friske pensionister fra bydelen.

I 1985 kom Selma Svensson fra Bellahøj ind i bestyrelsen og blev hurtigt formand, hvor hun med myndighed og en utrolig energi samt et stort engagement frem til i dag har ledet aktiviteterne til glæde og gavn for rigtig mange pensionister og efterlønnere.

Det blev en rigtig klassisk fest på Restaurant Bellahøj med det, der hører til. Velkomstdrink, smukke lokaler, laks, smørmør oksesteg, jordbærtærte, festlig musik under middagen med taler, fællessang med Guitar-Kaj og to af de skønne syngepiger fra Bakken samt en hyldestsang skrevet af en af Fællesrådets støtter gennem mange år, Lis Søkvist.

Efter kaffen med avec og hjemmebagt kransekage blev der spillet op til dans.

Udsigt til lukning af Fællesrådet

60 års festen i Fællesrådet bliver sandsynligvis også enden for Fællesrådets indsats i bydelen. Det har ikke været muligt at finde frivillige til at fortsætte aktiviteterne – og i går mandag blev der afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med forslag om nedlæggelse af Fællesrådet. Mere herom i næste avis.