Antallet af nye iværksættere er næsten på niveau med årene før krisen

SPONSORERET INDHOLD: Lysten til at starte sin egen virksomhed har været opadgående i flere år efterhånden, og flere fravælger det almindelige 8 til 16-job. Men hvordan man gør det lettest for en selv at skabe en rentabel virksomhed, er der flere holdninger til.

Af SPONSORERET INDHOLD

Lysten til at starte sin egen virksomhed har været opadgående i flere år efterhånden, og flere fravælger det almindelige 8 til 16-job. Men hvordan man gør det lettest for en selv at skabe en rentabel virksomhed, er der flere holdninger til. Konkurrencen blandt iværksættere er høj, og derfor bør nye opstartere f.eks. tænke på at benytte sig af varemærkeregistrering, så man sikrer sit firmanavn, logo og slogan. Med flere iværksættere og dermed større konkurrence, er det vigtigt at skille sig ud.

Tillid til økonomien

De økonomiske konjunkturer ser fornuftige ud, og danskernes tillid til den økonomi er positive. Dog kan forhold i udlandet, som f.eks. Brexit og USA’s skrantende forhold til Kina, lade et eventuelt økonomisk opsving udeblive. Vi vil dog sandsynligvis ikke komme til at opleve samme problemer som under krisen, og det kan give flere iværksættere blod på tanden.

Registrering af varemærker i Danmark og udlandet

Vil en virksomhed skille sig ud, og dermed have et godt udgangspunkt i den øgede konkurrence, er det vigtigt at man med varemærkebeskyttelse får rettighederne til virksomhedsnavnet, slogan, logo og eventuelt skrifttype. Samtidig er det også vigtigt for virksomheder at undgå at lægge sig for tæt op af andres varemærker, da dette kan resultere i sager, der er ødelæggende særligt for særligt små virksomheder.

En af de større sager om misligholdelse af varemærker, er sagen fra 2016 om Pressalits misbrug af Tivolis navn på deres produkter. De to virksomheder havde ellers en licensaftale om brug af navnet på Pressalits produkter. Forkert brug fik dog Tivoli til at kræve licensaftalen bragt til ophør, og sagen endte ud i en ophævelse af aftalen og et vederlag på 5% af Pressalits omsætning efter aftalens ophør.

E-handel i kraftig vækst

Der var fra 2017 til 2018 en stigning på 10% ift. danskernes brug af e-handel. I 2018 brugte danskerne 144 mia. kr., hvoraf de 49 mia. kr. gik til udenlandske webshops. Der bliver både solgt mange flere almindelige varer, men også serviceydelser online, og det er faktisk serviceydelser, der står for den største andel af onlinehandel.

Vil man tage de i den øgede handel på internettet, er det endnu vigtigere at skille sig ud. Her er det ikke nok med et særligt virksomhedsnavn og logo. Her kræver det også en god og SEO-venlig hjemmeside, samt den mængde online markedsføring, man som virksomhed har råd til.

Lidt flere konkurser

Antallet af nye virksomheder stiger, men i det seneste kvartal i 2019, er antallet af konkurser samtidig steget en smule. Det er især i Hovedstaden, man ser flest virksomheder dreje nøglen om. En årsag til dette kan være, at det for få år tilbage blev muligt at oprette nye virksomheder af typen IVS, med et lavere krav til startkapital. Det kan have skabt en voldsom og ikke bæredygtig konkurrence blandt en lang række nyopstartede virksomheder.

Varemærkeregistrering og hårdt arbejde er gode steder at starte, hvis man vil have sin virksomhed til at overleve mere end et par år. Et godt og særligt produkt, et godt netværk og lysten til at få det til at fungere, er altafgørende for at komme godt i gang.