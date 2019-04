Beboerne har rettigheder

De skandaløse asbest-renoveringer i Tingbjerg, er blevet fulgt med intens interesse i Folketinget.

Af Peter Skaarup, MF. Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Opstillet i Brønshøj-kredsen.

Nu afventer vi byrettens afgørelse den 6. maj på den sag, som er rejst af de ramte beboere mod FSB. Men, skandalerne fortsætter.

Nu i Humlevænget, hvor mindst 166 ud af de 395 husstande “føler sig frustrerede og snydt” af KAB og SAB. Beboerne underskrev vilkår for en helhedsplan til renovering, men den er uden videre blevet ændret til det ukendelige. Og den tilsynsudøvende myndighed i Københavns Kommune svigter endnu engang.

Det er det, som vi i Folketinget nu er nødsaget til at tage op. Beboernes rettigheder må sikres. Derfor vil jeg gå til boligminister Ole Birk Olesen og bede ham se på sagen. I første omgang må han tage ud i Humlevænget. Vi må i dialog med beboerne nu.

Og gør det ikke indtryk på KAB og SAB, ser jeg ingen anden mulighed end, at vi må se på muligheden for at skærpe loven såvel for kommunens tilsyn som for boligselskabernes ageren. Det er blevet for meget med misrøgt af lovlydige beboere og mangel på respekt for beboernes sundhed.