Behov for æstetisk og kommerciel helhedsplan for Frederikssundsvej

Af Bente Ryberg, ledelsesrådgiver, Stenløsevej 98

Her er mange dejlige steder i Husum og Brønshøj. Mange pæne villakvarterer, meget mere natur end i mange andre bydele og en del pænt etagebyggeri. Bydelen er dog skæmmet af Frederikssundsvej. Et af problemerne er naturligvis, at der er meget trafik, men det er et lige så stort problem at der er et bemærkelsesværdigt fravær af æstetik.

Der er så grimt og så langt mellem lommer af noget interessant, at Frederikssundsvej i stedet for at binde bydelen sammen, skærer den over, fordi man forsøger at undgå at opholde sig der. Især stykket fra Åkandevej til Vestvolden virker helt usammenhængende med overvejende grimt og uens byggeri.

Der er en del ting, man ikke kan gøre så meget ved, bl.a. fordi bygningerne allerede ligger der. Radiometer f.eks. Men det ville måske være muligt at tale med virksomheden om, at få plantet noget tætvoksende og højt ud mod vejen, for at gemme fabrikken lidt væk. Eller evt. få byfortættet ved at muliggøre frasalg af grund til lejlighedsbyggeri?

Det mest bemærkelsesværdige er dog, at kommunen ikke stiller krav til nybyggeri eller ombygninger. Hvordan er det muligt, at LIDL og Fitness World har fået lov til at bygge så grimme bygninger og hvorfor er der ikke stillet krav til facadeforskønnelse af dækcenteret i forbindelse med at Rema 1000 har overtaget halvdelen af bygningen?

Når man kommer længere ud, er HusumTorv et uudnyttet hul i kortet. Det er et trafikalt knudepunkt, hvor der intet er af interesse. Der er ingen muligheder for at parkere og derfor er der heller ikke grundlag for at drive forretning.

En helhedsplan for Frederikssundsvej er meget vigtig for Brønshøj-Husum. Det vil gøre bydelen meget mere attraktiv at bo i og bør sammentænkes med bygning af letbanen. Derfor haster det med at komme i gang, så der ikke fortsat bliver givet byggetilladelser, der gør situationen værre end den allerede er.