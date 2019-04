Bestil tid til Borgerservice

I dag bestiller 53 procent af københavnerne tid i Borgerservice

Af Erik Fisker

Man kan bestille tid til alle services i Borgerservice, fx pas, kørekort, NemID eller hjælp til digital selvbetjening. Samtidig kan man vælge, hvilken Borgerserviceindgang i byen, der passer bedst, og få at vide hvad man evt. skal have med af dokumenter.

– Maj og juni er rigtigt travle måneder i Borgerservice med mange pasfornyelser. Så et godt tip er at tjekke, om passet er ved at udløbe, og få bestilt en tid i Borgerservice, hvis det skal fornys inden ferien, siger Borgerservicechef i Københavns Kommune, Line Friedrichsen:

Man kan bestille tid til Borgerservice på kk.dk/bestiltid eller på tlf. 33 66 33 66.

Københavns Kommune har en målsætningen om, at 85 procent af københavnerne skal bestille tid hjemmefra inden de går i Borgerservice.