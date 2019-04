Børn, unge, musik og kulturudveksling

Brønshøj Kirkes Pigekor på tur til Prag. Foto: Bente Kiil Toftegaard

I Brønshøj Kirke vil ugen sprudle af børn og unge mennesker, der laver musik

Af Erik Fisker

Fredag 3. maj kl. 17 er der koncert med Brønshøj Kirkes Pigekor og Rolnicha Praha (et børne- og ungdomskor fra Prag i Tjekkiet). De to kor har dette forår haft udveksling, idet de besøger hinanden, bor privat og synger hinandens sange med og for hinanden.

Brønshøj Kirkes Pigekor er netop kommet hjem fra en udvidet weekend i Prag med koncerter og tid til at se flere af denne bys mange smukke kultursteder. De sang naturligvis ”I Danmark er jeg født” midt på Karlsbroen, som var fyldt med turister.

I denne uge gæster koret fra Prag så Brønshøj og bor privat hos Brønshøj Kirkes Pigekors medlemmer, og sammen gør de det de er bedst til – nemlig at synge. Koret fra Prag vil bl.a. synge noget af deres egen folkemusik med deres egne specielle instrumenter. En koncert fuld af liv venter publikum.

Dagen efter lørdag 5. maj, kl. 16 er der koncert med unge lovende musikere, idet studerende fra Det Kgl Danske Musikkonservatorium spiller koncert i Brønshøj Kirke. Under ledelse af Toke Lund Christiansen vil fløjte- og orgelstuderende opføre værker af bl.a. Telemann og Händel.

Gratis adgang.