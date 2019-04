Boksestævne i Multicenter

Diplomstævne først og boksestævne senere nu på søndag

Af Jan Løfberg

Bispebjerg Bokseklub er tilbage og går med stormskridt imod tidligere tiders storhed. Det er en stor opgave, men der arbejdes på det. En række unge lovende talenter er ved at være klar til større opgaver.

Rene Lyster som bokser i mellemvægt blev for en måned siden sjællandsk mester og arbejder benhårdt imod de danske begyndermesterskaber.

På søndag den 7. april, vil det være muligt at se de lovende boksere i kamp, for den dag vil afholder Bispebjerg Bokseklub stævne i deres klublokaler i Grøndal Multicenter.

Stævnet starter klokken 13 og der vil blive afholdt godt 15 gode kampe.

Foruden Rene Lyster, skal Bispebjergs Alan Machniak også bokse. Alan er en ung, fysisk stærk bokser.

Derudover vil der fra kl. 10 være boksning for alle i Bispebjergs lokaler. Alle de unge nye lovende talenter vil fremvise deres evner i bokseringen.

Der vil blive afholdt et såkaldt diplomstævne, hvor det handler om at fremvise sine opnåede tekniske færdigheder, så man kan få vurderet, om man er klar til rigtige kampe.

Færdigheder som parader, lige stød, benarbejde m.m. bliver vurderet, og man får så point derefter. Man kan ikke vinde på knockout, og bliver man for aggressiv, bliver man diskvalificeret.

Oliver Prægel og Ahmed Salah stiller op, og de boksede også ved et diplomstævne for 14 dage siden og opnåede flotte point. Så der venter dem begge en stor fremtid, og klubben glæder sig til at vise dem ved diplomstævnet.